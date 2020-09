Die Ankündigung von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, wonach ab dem 5. Oktober in jenen Bezirken, in denen die Corona-Ampel auf orange geschaltet ist, keine Zuschauer bei Sportveranstaltungen zugelassen sind (Ligaportal berichtete: Hiobsbotschaft für Amateurfußball: Geisterspiele bei oranger Corona-Ampel!), sorgt bei den Fußballfans für riesige Empörung.

Die Facebook-User machen daraufhin ihrem Ärger Luft und äußern sich sehr kritisch zu den angekündigten Maßnahmen. Viele von ihnen sehen den Fortbestand vieler Amateurklubs in Gefahr, sofern diese auch künftig keine Ticket- sowie Gastronomieeinnahmen generieren können. Zudem sehen viele die Mühe und Zeit, welche die Klubs in die Umsetzung der Vorgaben der Regierung und ÖFB gesetzt haben, als umsonst an. Das ständige Hin und Her sorgt für großen Unmut.

Einige Kommentare im Überblick:

