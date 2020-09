Bevor für den FC Red Bull Salzburg am Mittwoch das entscheidende Spiel um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League auf dem Programm steht, geht es für die Bullen heute Abend in der Tipico Bundesliga auswärts gegen die SV Ried. Der Aufsteiger fiebert dem ersten Bundesliga-Duell gegen Salzburg seit April 2017 entgegen und möchte dabei überraschen.

"Werden alles versuchen, um die Sensation zu schaffen und Salzburg Punkte wegzunehmen"

„Wir brauchen nicht herumreden, wer in diesem Spiel der Favorit ist. Salzburg ist eine Topmannschaft in Europa. Wir haben in der vergangenen Saison darauf hingearbeitet, dass wir wieder gegen solche Gegner spielen können. Das wird für uns und für unsere Fans ein richtig geiles Match werden. Und wenn wir etwas Spielglück haben, kann in diesem Spiel viel passieren“, sagt Stefan Nutz, der ergänzt: „Wir gehen sicher nicht ins Spiel mit dem Gedanken, dass wir sowieso schon verloren haben. Wir wollen dieses Spiel mit Punkten abschließen. Salzburg spielt natürlich auf einem sehr hohen Niveau. Ihre Spielweise ist für jeden Gegner schwierig. Aber es ist für uns eine super Aufgabe, wir haben nichts zu verlieren.“

Auch Gerald Baumgartner weiß um die Schwierigkeit der Aufgabe: „Salzburg ist ein international angesehener Top-Klub und mit Abstand der stärkste Gegner in Österreich. Aber wir haben ein Heimspiel und wir freuen uns schon sehr auf die Partie. Wir wollen diesen scheinbar übermächtigen Gegner entsprechend fordern und werden alles versuchen, um die Sensation zu schaffen und Salzburg Punkte wegzunehmen", so der Trainer der SV Ried.

Die Salzburger Bullen kommen mit einem Selbstvertrauen von vier gewonnenen Pflichtspielen in Serie ins Innviertel. „Unsere bisherigen Matches in dieser Saison waren nicht nur von den Ergebnissen, sondern auch von den Leistungen her sehr gut. Sie haben sich zwar allesamt ein wenig voneinander unterschieden, jedes für sich war aber wichtig für unseren Lernprozess und gibt uns Selbstvertrauen für die kommenden Spiele", sagt Jesse Marsch.

Der Salzburg-Coach zollt dem Aufsteiger Respekt: „Ried ist eine Mannschaft, die über viel Kampfgeist und Mentalität verfügt. Wenn man bedenkt, wie sie den Aufstieg geschafft haben, so ist das sehr beachtlich. Und auch bei den beiden bisherigen Auftritten in der Bundesliga haben sie stets am Ende noch getroffen. Es wird für uns also sicher kein Spaziergang, wir müssen vom Start weg konzentriert und bei der Sache sein und versuchen, unsere Chancen bestmöglich zu nutzen."

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

SV Ried 13.50 | Unentschieden 7.25 | RB Salzburg 1.17

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

Ried: Sahin-Radlinger - Reiner, Reifeltshammer, Meisl - Kerhe, Ziegl, Nutz, Lercher - Offenbacher - Grüll, Gschweidl

Salzburg: Stankovic - Vallci, Onguene, Wöber, Farkas - Ashimeru, Camara, Mwepu, Okugawa - Adeyemi, Koita

Schiedsrichter der Begegnung

Felix Ouschan

SV Ried gegen Red Bull Salzburg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich SV Ried gegen Red Bull Salzburg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Austria 2 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist um 17 Uhr die Konferenz der drei Samstags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16 Uhr.

SV Ried gegen Red Bull Salzburg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media