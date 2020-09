Bei der Admira sitzt ab sofort ein alter Bekannter auf der Trainerbank: Damir Buric wurde unter der Woche als Nachfolger von Zvonimir Soldo vorgestellt. Und das erste Spiel führt den gebürtige Kroaten gleich zur Wiener Austria. „Austria Wien ist ein Topverein in Österreich. Wir werden uns gut vorbereiten und einen optimalen Matchplan haben. Hoffentlich kommt auch ein gutes Ergebnis heraus", sagt der neue, alte Coach der Admira.

Peter Stöger: "Die Erwartungshaltung ist, dass wir das Spiel für uns entscheiden können"

Die Austria möchte gegen die Admira, die einen katastrophalen Start in die neue Saison hingelegt hat (1:9 Tore in zwei Spielen), den zweiten Heimsieg in Folge einfahren: „Unsere Aufgabe wird sein, uns auf das zu konzentrieren, was wir selbst machen und umsetzen können. Die Erwartungshaltung ist, dass wir das Spiel für uns entscheiden können“, sagt Austria-Coach Peter Stöger.

„Wir wollen unser Spiel Woche für Woche weiterentwickeln und Selbstvertrauen aufbauen. Wir haben in allen Bereichen noch richtig viel zu tun, um die Mannschaft dorthin zu bringen, dass unser Spiel klarer und selbstverständlicher wird. Es macht Spaß mit den Jungs zu arbeiten", fährt der Wiener fort.

Mit Stephan Zwierschitz, Alon Turgeman (beide Adduktorenprobleme) und Dominik Fitz (noch im Aufbau nach Syndesmoseband-Verletzung) muss Stöger auf drei Spieler verzichten. „Wir sind so aufgestellt, dass wir Ausfälle kompensieren können. Alle Kaderspieler wissen, was auf ihrer Position gefordert ist“, merkt der Austria-Trainer an.

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Austria 1.45 | Unentschieden 4.50 | Admira 6.25

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

Das sind die Startaufstellungen

Austria: Pentz - Teigl, Madl, Palmer-Brown, Suttner - Sarkaria, Ebner - Wimmer, Pichler, Jukic - Monschein

Admira: Leitner - Aiwu, Vorsager, Rath - Tomic - Hausjell, Kerschbaum, Hjulmand, Cirkovic - Breunig, Hoffer

Schiedsrichter der Begegnung

Alan Kijas

Austria Wien gegen Admira im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Austria Wien gegen Admira live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 14:30 Uhr auf Sky Sport Austria 3 und Sky Sport Austria 3 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist um 14:30 Uhr die Konferenz der zwei Sonntags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 13:30 Uhr.

Austria Wien gegen Admira im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak