Am heutigen Sonntag geht das Steirer-Derby zwischen dem TSV Hartberg und SK Sturm Graz über die Bühne. Ex-Hartberg-Coach Christian Ilzer trifft damit erstmals als Trainer des SK Sturm auf seinen ehemaligen Arbeitgeber. "Das Spiel ist für mich etwas Besonderes, weil ich dort viele Jahre als Trainer gearbeitet habe", so Ilzer vor seiner Derby-Premiere als Sturm-Coach.

Hartberg und Sturm warten noch auf ersten Sieg

Seinen Ex-Klub schätzt Ilzer auch in dieser Saison stark ein: "Sie sind auf keinen Fall schlechter geworden und werden eine ähnliche Rolle wie in der Vorsaison spielen", glaubt der 42-Jährige. Obwohl die Grazer noch auf den ersten Sieg in dieser Bundesliga-Saison warten (zwei Remis in Folge), ist Christian Ilzer mit dem Start durchaus zufrieden. Man habe aus dem Spiel gegen Rapid "viel Selbstvertrauen mitgenommen" und möchte "jetzt den ersten Sieg" einfahren.

Das wollen aber auch die Hartberger: "Spiele gegen große Mannschaften wie den SK Sturm sind für Hartberg immer etwas Brisantes. Im Lager der Grazer gibt es sicherlich viele, die mit der letzten Saison sehr unzufrieden waren. Vor allem mit der Situation, dass sie in der Tabelle hinter uns gelegen sind. Das will man sicher wieder geradebiegen. Aber darauf sind wir vorbereitet und darauf freuen wir uns. Ich sehe ein hochinteressantes Spiel auf uns zukommen, in dem wir uns von unserer besten Seite zeigen werden", sagt TSV-Coach Markus Schopp.

So stellen die Trainer auf

Hartberg: Swete - Rotter, Luckeneder, Gollner - Lienhart, Kainz, Heil, Klem - Ried - Tadic, Rep

Sturm: Siebenhandl - Ingolitsch, Geyrhofer, Gorenc-Stankovic, Dante - Ljubic - Hierländer, Kuen - Kiteishvili - Jantscher, Balaj

Schiedsrichter der Begegnung

Manuel Schüttengruber

TSV Hartberg gegen Sturm Graz im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich TSV Hartberg gegen Sturm Graz live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 14:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Austria 2 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist um 14:30 Uhr die Konferenz der zwei Sonntags-Partien zu sehen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 13:30 Uhr.

TSV Hartberg gegen Sturm Graz im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller