Wenige Tage nach dem klubhistorischen 7:0-Heimsieg im Europacup gegen DAC Dunajska Streda trifft der LASK in der Tipico Bundesliga auf den WAC. Es ist auch das Duell zwischen dem Vorjahresvierten und dem Dritten der abgelaufenen Saison. Aktuell rangiert der LASK auf Rang fünf, Wolfsberg ist vor dem Schlussduell in der 3. Runde Sechster.

WAC mit guten Erinnerungen an LASK

„Gegen den WAC erwartet uns eine sehr knifflige, aber gleichzeitig spannende Herausforderung: Wolfsberg hat sich mit Spielern wie etwa Vizinger sehr gut verstärkt und wird uns im Spiel einige schwierige Aufgaben stellen. Darauf müssen wir vorbereitet sein und gute taktische Lösungen finden", weiß LASK-Trainer Dominik Thalhammer, dessen Mannschaft zuletzt die Kaltschneuzigkeit vor dem Tor wiederentdeckt hat.

In der abgelaufenen Saison konnten die Kärntner beide Auswärtsspiele gegen den LASK gewinnen. "Wir haben gute Erinnerungen an die letzte Saison, wo wir auswärts zweimal gewinnen konnten. Auch für Sonntag sind wir zuversichtlich, dass wir in Linz drei Punkte mitnehmen können", sagt WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer.

So könnten die Teams spielen

LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner, Ramsebner - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Gruber, Raguz, Balic

WAC: Kuttin - Novak, D. Baumgartner, Rnic, Scherzer - Taferner, Leitgeb, Liendl, Sprangler - Vizinger, Joveljic

Schiedsrichter der Begegnung

Harald Lechner

LASK gegen WAC im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich LASK gegen WAC live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16:30 Uhr.

LASK gegen WAC im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

Foto: Harald Dostal/fodo.media