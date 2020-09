Julian Wießmeier hat in der laufenden Bundesliga-Saison erst 28 Minuten absolviert, dennoch hält der gebürtige Nürnberger bereits bei zwei Treffern. Wie schon in der ersten Runde gegen die WSG Tirol wurde Wießmeier auch beim gestrigen Heimspiel gegen Red Bull Salzburg (Tapfere Rieder gehen gegen Red Bull Salzburg leer aus!) in der zweiten Hälfte eingewechselt und traf erneut nur wenige Augenblicke nach seiner Hereinnahme.

Julian Wießmeier avanciert zum Rieder "Edel-Joker"

Auch wenn sich die Wikinger vom beherzten Auftritt gegen die Bullen "nichts kaufen konnten", wie der Rieder "Edel-Joker" Wießmeier im Interview mit Ligaportal anmerkte, hat Coach Gerald Baumgartner einmal mehr ein glückliches Händchen bewiesen. Mit Seth Paintsil, Valentin Grubeck und Julian Wießmeier, der die Kombination zum 1:2 herrlich per Lupfer vollendete, waren gleich drei Joker am Anschlusstreffer beteiligt.

Ligaportal-Reporter Herbert Pumann hat nach der Partie mit Julian Wießmeier ein exklusives Interview geführt.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media