"Wenn man nicht gewinnen kann, dann muss man daraus lernen", sagte Ried-Coach Gerald Baumgartner nach der gestrigen Niederlage gegen Red Bull Salzburg im Exklusiv-Interview mit Ligaportal. Der Trainer des Aufsteigers konnte mit der Leistung seiner Mannschaft jedoch zufrieden sein, hielten die Wikinger doch stets stark dagegen und forderten Österreichs Serienmeister über weite Strecken des Spiels.

"Wir haben vor allem in der zweiten Halbzeit gute Offensivaktionen gehabt", erkannte der gebürtige Salzburger, der einmal mehr ein goldenes Händchen bewiesen hat. Die Joker Seth Paintsil, Valentin Grubeck und Julian Wießmeier waren allesamt beim Anschlusstreffer der SV Ried beteiligt. "Die Mentalität und Moral ist sehr groß in unserer Mannschaft", freut sich Ried-Trainer Gerald Baumgartner.

Das gesamte Interview mit Ried-Trainer Gerald Baumgartner

Jesse Marsch über seine Jungbullen: "Balance zwischen Geduld und Druck"

Salzburg-Coach Jesse Marsch konstatierte, dass die Partie im Innviertel alles andere als einfach war. "Kompliment an Ried: Sie haben sehr hart gekämpft, tief verteidigt, aber auch intelligent gespielt", hielt der US-Amerikaner fest. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten die Bullen Probleme: "Die Ballbewegung war zu langsam", erkannte Marsch. Dies wurde in der zweiten Halbzeit besser.

Im Hinblick auf das CL-Quali-Duell gegen Maccabi Tel Aviv hat Jesse Marsch gleich sieben Umstellungen vorgenommen und acht Spieler von Beginn an gebracht, die unter 22 Jahre alt waren. "Es ist eine Balance zwischen Druck und Geduld. Wir können nicht immer Geduld haben, sondern müssen auch Leistungen bringen", begründete Marsch seine Entscheidung, erneut viele junge Spieler einzusetzen.

In der ersten Halbzeit war Jesse Marsch nicht nur mit der Vorstellung seiner Mannschaft nicht ganz zufrieden, sondern auch mit Schiedsrichter Felix Ouschan. "Alles war falsch in eine Richtung. Ich war nicht zufrieden mit dem Schiedsrichter in der ersten Halbzeit", betonte Marsch, der darüber jedoch schmunzeln konnte.

Video: Die Statements zum Spiel

von Ligaportal, Foto Ried: Harald Dostal/fodo.media; Foto Salzburg: GEPA/Red Bull Media