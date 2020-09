Nur mehr wenige Sekunden haben dem SK Sturm Graz am heutigen Sonntag im Steirer Derby gegen den TSV Hartberg gefehlt, um den ersten Bundesliga-Sieg in dieser Saison perfekt zu machen. Doch dann leistete sich Ingolitsch in der Nachspielzeit ein unnötiges Foul gegen Rep, das den Hartbergern einen Elfmeter beschert hatte. Diesen verwandelte Dario Tadic in der 94. Minute zum 1:1-Endstand.

Sturm-Ärger über vermeintliche Abseitsentscheidung

Eine Entscheidung des Schiedsrichterteams rund um Manuel Schüttengruber sorgte bei den Grazern jedoch für Ärger. Konkret geht es um jene Szene in der 68. Minute, als Friesenbichler einen Freistoß in den Strafraum zirkelte und Bekim Balaj aus vermeintlicher Abseitsposition zum 0:2 traf. Bei genauerer Betrachtung der TV-Bilder kann man erkennen, dass Hartberg-Stürmer Dario Tadic wohl das Abseits aufgehoben hat. Der Treffer hätte demnach also zählen sollen.

>>Hier geht's zum Video von Sky Sport Austria<<

Christian Ilzer trauerte der vermeintlichen Vorentscheidung dennoch nach: "Der Schiedsrichter hat bei Standards sehr kleinlich agiert und bei einem Standard muss man erkennen, ob es ein Abseits ist oder nicht. Es war ein klares Tor", ärgerte sich der Sturm-Coach im Interview mit Sky.

von Ligaportal; Foto: Screenshot Sky Sport Austria