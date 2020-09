Am gestrigen Sonntag machte erstmals eine Meldung die Runde, wonach ein nicht näher genannter Klub aus Saudi Arabien an Thomas Murg vom SK Rapid Wien interessiert sei (Ligaportal berichtete: Hammer-Gerücht: Scheich-Klub lockt Thomas Murg mit Millionen-Offert!). Nun bestätigt Rapid-Sportchef Zoran Barisic das Interesse des Wüstenklubs.

Barisic: „Wahrscheinlich haben die Saudis nicht genug Geld, um sich den Murgi leisten zu können“

„Es gibt ein konkretes Angebot“, sagt Barisic in der Kronen Zeitung. Der Ball liege aber nicht bei Rapid, so der Sportchef der Grün-Weißen weiter. Thomas Murg steht bei Rapid noch bis Sommer 2022 unter Vertrag. Demnach möchte der Rekordmeister im Falle eines Transfers eine ordentliche Ablösesumme generieren. Der letzte Kontakt mit dem Klub aus Saudi Arabien sei vor einigen Tagen erfolgt: „Wahrscheinlich haben die Saudis nicht genug Geld, um sich den Murgi leisten zu können“, so Barisic.

Der Rapid-Sportchef würde den gebürtigen Steirer nur schweren Herzens ziehen lassen: „Er ist ein super Junge. Wenn schon nicht bei uns, dann sehe ich ihn in einer der vier Top-Ligen, wo er sportlich und finanziell den nächsten Schritt machen kann." Sollte es tatsächlich zu einem Transfer in den Wüstenstaat kommen, sei Rapid "vorbereitet", verspricht Zoran Barisic.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie