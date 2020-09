329 Pflichtspiele hat Alois Höller in 12 Jahren für den SV Mattersburg absolviert. Nun musste sich der 31-Jährige aufgrund des Insolvenzantrags des SVM einen neuen Verein suchen. Und dabei geht Alois Höller einen ungewöhnlichen Schritt - nämlich von der ersten in die vierte Liga. Demnach heuert Höller beim ASV Siegendorf an.

"Für uns ist das eine richtige Transferbombe"

"Das (Profi-Angebot, Anm.) hat sich aber leider nicht ergeben. Ich wollte mir im Osten etwas suchen, da ich in Mattersburg ein Haus baue und ein kleines Kind habe. Dann hat sich die Möglichkeit mit Siegendorf ergeben. Sie wollen unbedingt aufsteigen, den Weg will ich auch bestreiten", wird Alois Höller in der BVZ zitiert.

Siegendorf-Sportchef Harald Mayer verrät, dass Höller ein absoluter Wunschspieler von Trainer Josef Kühbauer sei: "Er kann auf den Außenbahnen alles spielen - sowohl defensiv als auch offensiv. Für uns ist das eine richtige Transferbombe."

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie