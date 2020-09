Sporting Lissabon hat vor dem Europa-League-Playoff gegen den LASK (Donnerstag, 21 Uhr im Live-Ticker) mit großen Personalsorgen zu kämpfen. Portugiesische Medien berichten, dass aktuell zwölf Klubmitglieder von Sporting Lissabon an Corona erkrankt seien. Neben Chefcoach Ruben Amorim betrifft dies zwei weitere Mitglieder des Trainerstabs sowie neun Spieler.

Dominik Thalhammer: "Sporting hat sehr hohe Qualität"

Welche Spieler der 18-fache portugiesische Meister am Donnerstag aufbieten kann, ist aktuell nicht klar. Dennoch schätzt LASK-Coach Dominik Thalhammer den Gegner als sehr stark ein: "Sporting hat sehr hohe Qualität. Das wird noch einmal eine größere Herausforderung als gegen den WAC."

Während der LASK ganz zu Beginn der Meisterschaft mit Problemen beim Verwerten von Torchancen zu kämpfen hatte, waren die letzten beiden Partien (7:0 gegen Dunajska Streda und 3:1 gegen den WAC) überzeugend: "Die sieben Tore am Donnerstag haben sehr viel zu unserem Selbstvertrauen beigetragen. Das stimmt uns auch zuversichtlich für die nächsten Aufgaben, allen voran Lissabon", konstatierte Thalhammer.

Die Partie Sporting Lissabon gegen LASK findet am Donnerstag, 1. Oktober, um 21 Uhr statt. Wer in die Gruppenphase der Europa League einzieht, entscheidet sich in diesem einen Spiel. Zuschauer sind nicht zugelassen.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media