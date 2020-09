Den ersten wichtigen Schritt in Richtung Champions-League-Gruppenphase hat der FC Salzburg bereits am vergangenen Dienstag gemacht, als die Bullen im Playoff-Hinspiel gegen Maccabi Tel Aviv einen 2:1-Auswärtssieg einfahren konnten. Am Mittwoch um 21 Uhr will Österreichs Serienmeister in der heimischen Arena den entscheidenden Schritt machen und zum zweiten Mal in die Gruppenphase der Königsklasse einziehen. Sportwetten-Anbieter bwin sieht die Bullen in der klaren Favoritenrolle.

Red Bull Salzburg geht als klarer Favorit ins Playoff-Rückspiel

RB Salzburg macht laut Sportwettenanbieter bwin den finalen Schritt in der Qualifikation und darf zum zweiten Mal in Folgte international für die Champions League 2020/21 planen.

Im Play-off-Rückspiel gegen Maccabi Tel Aviv ist die Elf von Coach Jesse Marsch am Mittwoch (30. September, 21 Uhr) mit Sieg-Quote 1,16 klarer Favorit gegen das Team aus Israel (Quote 14,00).

Ein Remis würde den Bullen schon ausreichen, für wahrscheinlicher hält bwin mit Quote 3,00 jedoch einen klaren Sieg der Mozartstädter.

Jetzt wetten auf bwin.com!

3-Weg-Quoten Champions League - Qualifikation – Play-off, 30. September

RB Salzburg (1.16) X (7.25) Maccabi Tel Aviv (14.00)

Salzburg gewinnt…

1:0, 2:0, 3:0 (3.00)

2:1, 3:1, 4:1 (3.00)

4.0, 5:0, 6:0 (5.15)

Noch keinen bwin-Account? Jetzt neu registrieren!