Der SK Rapid Wien sorgt sich aktuell um Kapitän Dejan Ljubicic. Der 22-Jährige musste im Auswärtsspiel am vergangenen Samstag in St. Pölten vorzeitig ausgewechselt werden. Nun gibt der SK Rapid leichte Entwarnung: "Nach den Untersuchungen am Montag folgte die Diagnose: Ljubicic ist leicht angeschlagen und laboriert an muskulären Problemen. Wann er wieder vollständig genesen ist, hängt vom Heilungsverlauf ab", schreibt der Rekordmeister auf seiner Homepage.

Foto: GEPA/Wien Energie