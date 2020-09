Austria Wien veranstaltete bisher zwei Bundesliga-Heimspiele vor jeweils 3.000 sowie ein Zweitligaspiel der Young Violets vor 425 Zusehern in der Generali-Arena. Dazu kommen zahlreiche Nachwuchspartien. Bis jetzt gibt es keinen mit einem Austria-Spiel im Zusammenhang stehenden COVID-19-Verdachtsfall. Das behördlich genehmigte Konzept, das in der Generali-Arena 7.537 Besucher ermöglichen würde, bewährt sich. Das berichtet die Austria am Dienstag in einer Aussendung.

"Ziel ist und bleibt es, so schnell wie möglich vor so vielen Zusehern wie möglich zu spielen"

Die verschärften Maßnahmen der Regierung, die durch eine Verordnung gelten, legen im Moment eine maximale Besucherzahl von 3.000 für Großveranstaltungen im Außenbereich fest. Die Obergrenze von 3.000 Zusehern ist vorerst eine temporäre Maßnahme. "Ziel ist und bleibt es, so schnell wie möglich vor so vielen Zusehern wie möglich zu spielen", so der Bundesligist. Der FK Austria Wien dokumentiert alle Spiele, Zuschauerzahlen & COVID-19-Verdachtsfälle genau und wird ab sofort immer wieder Updates zu dieser Statistik liefern.

„In Österreich gibt es seit August wieder Fußballspiele mit Publikum und mir ist nicht bekannt, dass irgendwo schon ein Cluster aufgetreten ist. Diese Fakten müssen wir jetzt regelmäßig mit validen Zahlen untermauern und dann offensiv und klar mit den Ministerien und Behörden diskutieren und Verbesserungen erzielen - ich bin dazu bereits intensiv im Austausch mit dem ÖFB, der Bundesliga und anderen Klubs“, erklärt AG-Vorstand Markus Kraetschmer.

Zu den 29 Austria-Spielen (bis 29.09., exklusive des Young-Violets-Spiels am Abend) zählen zahlreiche Partien der Akademie- und Nachwuchsteams, die vor 20-95 Zuschauern in der Austria-Akademie bzw. in der Haidestraße ausgetragen wurden. Auch das violette Team in der Frauen Bundesliga absolvierte bereits ein Heimspiel vor 100 Zusehern am Landhaus-Platz. Bei allen Spielen wird genau auf die Einhaltung aller Abstands- und Hygienevorschriften geachtet, gibt die Austria bekannt.



Speziell das 140-seitige Präventionskonzept für die Generali-Arena, das von den zuständigen Behörden genehmigt wurde und 7.537 Zuschauer ermöglichen würde, habe bisher alle Erwartungen erfüllt, führt die Austria aus.

Foto: Bildagentur Zolles