Die Corona-Pandemie hat unser tägliches Leben verändert und auch großen Einfluss auf sämtliche Aktivitäten in unserer Freizeit. So hat das Virus auch den Fußball stark in Mitleidenschaft gezogen. Nach Ausbruch von COVID19 mussten zahlreiche Amateurfußballer lange auf die Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs warten.

Mit viel Engagement, Mühe und Einsatz haben es die Verantwortlichen geschafft, ein Konzept zu erstellen, mit dem es möglich war, den Trainingsbetrieb sowie die Meisterschaften im Amateurbereich fortzusetzen. Damit wurde den Unterhaus-Kickern wieder das ermöglicht, was sie am liebsten tun: Fußball zu spielen.

Der Start in die neue Saison im Unterhaus ist gut verlaufen. So hat der ÖFB zuletzt eine Zwischenbilanz präsentiert, in der angeführt wird, dass von 14.542 angesetzten Spielen quer durch alle Ligen und Bewerbe des Landes 13.992 Partien planmäßig durchgeführt werden konnten. Also 96,22% aller Spiele. Im Rahmen dieser Spiele habe der ÖFB "keine Kenntnis von einer Übertragung des SARS-CoV-2 Virus, die in einem Spiel erfolgt ist" erlangt.

Dennoch warnte ÖFB-Präsident Dr. Leo Windtner: „Ich bitte eindringlich, auch bei gemeinsamen Aktivitäten außerhalb des Platzes, insbesondere im Kantinenbereich, genauso umsichtig und gewissenhaft zu handeln und die Maßnahmen wie Abstandhalten unbedingt zu beachten. Nur so werden wir es schaffen, unseren Sport auf allen Ebenen in den kommenden Wochen und Monaten weiter ausüben zu können."

Diesen Appell des ÖFB-Präsidenten sollten sich alle Fußballer im Amateurbereich sowie auch sämtliche Medienvertreter zu Herzen nehmen. In Zeiten von steigenden Infektionszahlen setzt die Politik mit verschärften Maßnahmen oftmals in jenen Bereichen an, die vermeintlich "einfacher" herunterzufahren sind - Beispiel Niederösterreich: Wegen 90 Infektionen: Zuschauer-Stopp im Amateurfußball!.

Deshalb sollte in heiklen Zeiten wie diesen auf etwaige Kabinenpartys, die dann auch noch im Netz geteilt werden (ob Bild oder Video), verzichtet werden. Die aktuellen Entwicklungen in Niederösterreich zeigen, dass die nähere Zukunft des Unterhaus-Fußballes auf dem Spiel stehen könnte, sofern die Infektionszahlen in diesem Bereich ansteigen. Videos von Kabinenpartys auf diversen Social Media Kanälen kommen der Politik leider sehr gelegen, um weitere Verschärfungen im Fußball anzustreben und durchzusetzen.

