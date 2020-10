Der LASK kämpft heute Abend um 21 Uhr gegen einen alten Bekannten um den Einzug in die Gruppenphase der UEFA Europa League: Die letzte Hürde der Linzer vor dem zweiten Einzug in die Europa League heißt Sporting Lissabon. Eine Mannschaft, die der LASK bestens kennt, trafen die Linzer Athletiker doch in der letztjährigen Gruppenphase auf den 18-fachen portugiesischen Meister.

Dominik Thalhammer: "Wir sind bereit, den Fight anzunehmen"

Dominik Thalhammer war damals noch nicht am Werk, dennoch ist der Neo-LASK-Coach bestens informiert und vorbereitet: „Sporting ist eine Mannschaft mit hoher individueller Qualität. Es wird eine sehr schwere Aufgabe, aber natürlich rechnen wir uns Chancen aus", so Thalhammer, der mit den jüngsten Leistungen seiner Mannschaft sehr zufrieden ist.

„Die Mannschaft konnte viel Selbstvertrauen tanken. In den letzten Tagen haben wir uns sehr genau mit dem Gegner beschäftigt und wissen, dass Sporting eine sehr gute Mannschaft auf den Rasen schicken wird – etwaige Corona-Ausfälle hin oder her. Wir haben uns einige Ideen zurechtgelegt, wie wir morgen zu Möglichkeiten kommen können und sind bereit, den Fight anzunehmen", fügt der LASK-Trainer hinzu.

Während sich das Personal des LASK seit dem letzten Aufeinandertreffen mit Sporting Lissabon kaum verändert hat, gaben die Portugiesen einige Leistungsträger wie etwa Bruno Fernandes ab. Zudem hat Sporting aufgrund zahlreicher Corona-Fälle mit Personalsorgen zu kämpfen. In der dritten Quali-Runde der Europa League mussten die Grün-Weißen auf neun Spieler verzichten. Manche davon kehrten ins Training zurück, doch Torhüter Ribeiro und Verteidiger Cristian Borja fallen aus.

Fakt ist: Der Aufsteiger in die Gruppenphase der UEFA Europa League wird in diesem einen Spiel ermittelt. Ein Rückspiel wird es nicht geben.

So könnten die Teams spielen

Sporting Lissabon: Adan - Neto, Coates, Feddal - Porro, Pedro Goncalves, Wendel, Nuno Mendes - Tiago Tomas, Vietto, Nuno Santos

LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Gruber, Raguz, Balic

Schiedsrichter der Begegnung

Aleksei Kulbakov (Weißrussland)

Sporting Lissabon gegen LASK im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Sporting Lissabon gegen LASK live im TV verfolgen?

ORF 1 überträgt die Partie live und in voller Länge. Thomas König kommentiert das Spiel, Rainer Pariasek begrüßt im Studio die beiden Experten Herbert Prohaska und Helge Payer.

Die Vorberichterstattung beginnt um 20:15 Uhr.

