Mit großer Spannung und Freude hat der FC Salzburg am heutigen Donnerstag die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase verfolgt. Im Rahmen der Auslosung in Genf (SUI) wurde Österreichs Serienmeister in die Gruppe A gelost, wo die Bullen auf den FC Bayern München, Atletico Madrid und Lok Moskau treffen.

Der erste Spieltag der CL-Gruppenphase 2020/21 findet am 20./21. Oktober statt. Das Finale der Königsklasse wird im Atatürk Olympiastadion von Istanbul ausgetragen, wo eigentlich das Endspiel 2020 stattfinden hätte sollen.

FC Bayern München, Atletico Madrid und Lok Moskau:

Die Spieltermine im Überblick

20.10.2020–21.10.2020: 1. Spieltag

27.10.2020–28.10.2020: 2. Spieltag

03.11.2020–04.11.2020: 3. Spieltag

24.11.2020–25.11.2020: 4. Spieltag

01.12.2020–02.12.2020: 5. Spieltag

08.12.2020–09.12.2020: 6. Spieltag

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures