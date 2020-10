Gute Nachrichten für die Fans der österreichischen Europacup-Starter: Wie die UEFA heute bekannt gibt, wurde vom UEFA-Exekutivkomitee nach dem "erfolgreichen Pilotversuch beim UEFA-Superpokal am 24. September in Budapest" eine teilweise Wiederzulassung von Fans zu UEFA-Spielen beschlossen. Das wird bereits für die Länderspiele nächste Woche gelten, "sofern dies unter der jeweiligen lokalen Gesetzgebung möglich ist", schreibt die UEFA.

Klubs dürfen 30 % der jeweiligen Stadionkapazität auslasten

Die Anzahl Zuschauer wird auf maximal 30 % der jeweiligen Stadionkapazität begrenzt sein. Auswärtsfans sind bis auf Weiteres nicht zugelassen.

"Sowohl die Zulassung von Fans als auch die Kapazitätsgrenze hängt von den Entscheidungen der zuständigen örtlichen Behörden ab. Ohne ihre Zustimmung können keine UEFA-Spiele mit Zuschauern stattfinden, und eine 30 %-ige Auslastung wird nur dann möglich sein, wenn keine niedrigere Grenze festgelegt wurde – in einem solchen Fall würde die von den Behörden beschlossene Grenze gelten", gibt die UEFA bekannt.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer müssen Abstandsregeln und weitere vor Ort geltende Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Masken einhalten.

Demnach habe der UEFA-Superpokal gezeigt, "dass Fans zu Fußballspielen zugelassen werden können, sofern ihrer Gesundheit und Sicherheit mittels umfassender Schutzmaßnahmen höchste Priorität eingeräumt wird. Das Spiel hat ebenfalls gezeigt, dass Fans den Hygienevorschriften mit Akzeptanz begegnen und diese entsprechend einhalten."

UEFA-Präsident Aleksander Čeferin kommentierte die Entscheidung wie folgt: „Der heutige Beschluss ist ein umsichtiger, erster Schritt, in dessen Rahmen die Gesundheit der Fans oberste Priorität genießt und die in den einzelnen Ländern geltenden Gesetze eingehalten werden. Zwar stehen wir mit COVID einem gemeinsamen Feind gegenüber, doch die Länder gehen verschiedenartig damit um und stehen je nach Zeitpunkt vor unterschiedlichen Herausforderungen. Durch diese Entscheidung kann die Zulassung von Fans auf lokaler Ebene flexibler gehandhabt werden als zuvor, unter stetiger Berücksichtigung der Lagebeurteilung durch die örtlichen Behörden. 27 Länder des Kontinents lassen bereits Fans in gewisser Zahl zu. Dieser Beschluss ermöglicht ein einheitliches und zugleich länderspezifisches Vorgehen – es wird nicht mehr von Wettbewerb zu Wettbewerb entschieden, was für die Fans manchmal nur schwer nachzuvollziehen war. In diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, Hoffnung und Leidenschaft ins Leben von Fußballfans zurückzubringen; gleichzeitig rufen wir diese dazu auf, sich angemessen zu verhalten und die Hygienemaßnahmen einzuhalten, die mit Blick auf ihre eigene Gesundheit und die Gesundheit sämtlicher Anhänger von Vereins- oder Nationalmannschaften erlassen wurden.“

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures