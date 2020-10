Bayern München, Atletico Madrid und Lok Moskau - das sind die Gegner des FC Red Bull Salzburg in der Gruppenphase der UEFA Champions League. Eine sehr interessante Gruppe, in der die Bullen wie schon im Vorjahr auf den Titelverteidiger der Königsklasse treffen. Die Freude im Lager des österreichischen Meisters ist extrem groß. >>Champions League: DAS sind die Gruppengegner von Red Bull Salzburg<<

Andreas Ulmer: "Gruppe ist schwieriger als letztes Jahr"

„Wir wollten unbedingt in die Champions League und haben sie mit dieser Gruppe auch absolut bekommen. Mit Bayern München treffen wir auf die aktuell wahrscheinlich beste Vereinsmannschaft der Welt, die Titel über Titel gewinnt und im Jahr 2020 fast unschlagbar ist. Mit Atletico haben wir einen richtig starken Gegner aus Spanien, der in den letzten Jahren immer wieder ganz vorne im internationalen Fußball mitgemischt hat. Und mit Lok Moskau erwartet uns der russische Vizemeister. Insgesamt sind wir in einer sehr guten und attraktiven Champions League-Gruppe und es werden sicher sehr emotionale Spiele, auf die wir uns freuen", jubelt Sportchef Christoph Freund.

Auch Jesse Marsch freut sich über die attraktive Gruppe: „Wir hatten in der letzten Saison den Champions League-Sieger 2019, jetzt haben wir den Champions League-Sieger 2020 in der Gruppe. Letztes Jahr war für mich Liverpool die beste Mannschaft der Welt, jetzt ist es Bayern. Aber wie Christoph gesagt hat: wir wollten Champions League, jetzt haben wir sie bekommen. Ich glaube, dass es die schwierigste Gruppe überhaupt ist. Aber es ist spannend für uns und wir werden mutig spielen und unsere beste Leistung bringen. Wir haben im letzten Jahr so viel in der Champions League gelernt, das können wir jetzt zeigen.“

Kapitän Andreas Ulmer, der beim letzten Duell gegen die Bayern (Testspiel im Jänner 2014) ebenfalls auf dem Platz stand, sagt: „Auf jeden Fall wartet bei diesen Spielen viel Arbeit auf uns. Aber jeder Spieler freut sich auf die Champions League, wir treffen dort auf die besten Klubs der Welt. In unserer Gruppe, die wohl schwieriger als letztes Jahr ist, haben wir sehr coole Gegner bekommen, die Herausforderung ist groß. Aber genau das wollen wir und da wollen wir bestehen. Wir haben auch international schon viele gute Spiele abgeliefert, wir brauchen uns nicht zu verstecken oder Angst zu haben.”

Die Spieltermine im Überblick

20.10.2020–21.10.2020: 1. Spieltag

27.10.2020–28.10.2020: 2. Spieltag

03.11.2020–04.11.2020: 3. Spieltag

24.11.2020–25.11.2020: 4. Spieltag

01.12.2020–02.12.2020: 5. Spieltag

08.12.2020–09.12.2020: 6. Spieltag

von Ligaportal; Foto: GEPA/pictures