Gleich vier österreichische Vereine spielen in der Saison 2020/21 in einer europäischen Gruppenphase. Während es der FC Salzburg in der Gruppenphase der Champions League mit Hammer-Gegnern zu tun bekommt (Ligaportal berichtete: Champions League: DAS sind die Gruppengegner von Red Bull Salzburg), stehen mit Rapid Wien, LASK und WAC drei weitere Bundesligisten in der Gruppenphase der UEFA Europa League.

Rapid, WAC und LASK stehen in der Gruppenphase der Europa League

Der WAC war als Tabellendritter der abgelaufenen Bundesliga-Saison fix für den Bewerb qualifiziert. Rapid Wien scheiterte in der dritten Runde der CL-Quali und steigt damit ebenfalls in der Gruppenphase der Euro League ein. Der LASK wiederum musste sich durch die Qualifikation in die Gruppenphase spielen. Zunächst schalteten die Linzer den slowakische Klub Dunajska Streda mit 7:0 aus, ehe sich die Oberösterreicher im Playoff gegen Sporting Lissabon durchsetzen konnten.

Die Auslosung der Europa-League-Gruppenphase findet am Freitag, 2. Oktober, um 13 Uhr statt. Der SK Rapid Wien wird aus dem zweiten Topf gezogen, der LASK ist im dritten Lostopf zu finden. Der WAC wird mit einem Koeffizienten von 6.585 aus dem vierten Topf gezogen.

So sieht die Topfeinteilung aus

Topf 1: Arsenal (ENG), Tottenham (ENG), Roma (ITA), Napoli (ITA), Benfica (POR), Leverkusen (GER), Villarreal (ESP), ZSKA Moskau (RUS), Braga (POR), Gent (BEL), PSV Eindhoven (NED), Celtic (SCO)

Topf 2: Dinamo Zagreb (CRO), Sparta Prag (CZE), Slavia Prag (CZE), Ludogorets (BUL), Young Boys (SUI), Roter Stern (SRB), Rapid Wien (AUT), Leicester (ENG), PAOK (GRE), Qarabağ (AZE), Standard Lüttich (BEL), Real Sociedad (ESP)

Topf 3: Granada (ESP), AZ Alkmaar (NED), Feyenoord (NED), AEK Athen (GRE), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Rangers (SCO), Molde (NOR), Hoffenheim (GER), LASK (AUT), Hapoel Beer-Sheva (ISR), Zorya Luhansk (UKR), AC Milan (ITA)

Topf 4: CFR Cluj (ROU), LOSC (FRA), Nizza (FRA), Rijeka (CRO), Dundalk (IRL), Slovan Liberec (SVK), Royal Antwerpen (BEL), Lech Poznań (POL), Sivasspor (TUR), WAC (AUT), Omonia (CYP), ZSKA Sofia (BUL)

Foto: Ligaportal