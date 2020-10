Die drei österreichischen Teilnehmer an der diesjährigen Gruppenphase der UEFA Europa League haben heute Mittag erfahren, auf welche Gegner sie treffen werden. So hat die Auslosung in Nyon ergeben, dass Rapid Wien in der Gruppe B auf Arsenal FC, Molde FK und Dundalk FC trifft. Der LASK bekommt es in Gruppe J mit Tottenham, Ludogorets und Royal Antwerpenzu tun. Der WAC wurde mit ZSKA Moskau, Dinamo Zagreb und Feyenoord in Gruppe K gelost.

Die Gruppen der Österreicher:

Gruppe B: Arsenal FC, SK Rapid Wien, Molde FK, Dundalk FC

Gruppe J: Tottenham, Ludogorets, LASK, Royal Antwerpen

Gruppe K: ZSKA Moskau, Dinamo Zagreb, Feyenoord, WAC

Die weiteren Gruppen im Überblick

Gruppe A: AS Roma, Young Boys Bern, CFR Cluj, ZSKA Sofia

Gruppe C: Bayer Leverkusen, Slavia Prag, Hapoel Beer-Sheva, OGC Nizza

Gruppe D: Benfica Lissabon, Standard Lüttich, Rangers FC, Lech Posen

Gruppe E: PSV Eindhoven, PAOK, Granada, Omonia

Gruppe F: SSC Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, HNK Rijeka

Gruppe G: SC Braga, Leicester City, AEK Athen, Zorya Luhansk

Gruppe H: Celtic FC, Sparta Prag, AC Milan, LOSC Lille

Gruppe I: Villareal CF, Qarabag FK, Maccabi Tel Aviv, Sivasspor

Gruppe L: KAA Gent, Roter Stern, TSG Hoffenheim, Slovan Liberec

Spieltermine der Gruppenphase

22.10.2020 Spieltag 1

29.10.2020 Spieltag 2

05.11.2020 Spieltag 3

26.11.2020 Spieltag 4

03.12.2020 Spieltag 5

10.12.2020 Spieltag 6

Das Finale wird in Polen im Gdansk Stadion gespielt, wo ursprünglich das Endspiel 2020 hätte stattfinden sollen. Sevilla, der Gastgeber von 2021, wird nun das Endspiel 2022 veranstalten.

Grafik: Ligaportal