Hiobsbotschaft für den FC Red Bull Salzburg: Wie die Bullen am Freitag in einer Aussendung bekannt geben, hat sich Antoine Bernede bei einem Zweikampf im Training eine schwere Verletzung zugezogen. Demnach habe sich nach "umfangreichen weiterführenden Untersuchungen" herausgestellt, dass es sich um einen Bruch des rechten Schienbeins handelt.

Eine Horror-Verletzung, die der junge Franzose bereits vor rund einem Jahr erleiden musste. Damit ist ein Pflichtspieleinsatz von ihm in der Herbstsaison eher unwahrscheinlich.

„Wir alle im Team sind sehr betroffen darüber, dass sich Antoine erneut so schwer und an eigentlich derselben Stelle wie beim letzten Mal verletzt hat. Wir werden ihn bei seiner Reha wieder mit all unseren Möglichkeiten unterstützen und ihm die Zeit geben, die er braucht, um wieder gesund und fit zu werden. Vom Kader her sind wir auf dieser Position gut aufgestellt, wir werden keinen Ersatz für ihn verpflichten", sagt Salzburg-Coach Jesse Marsch.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter