Österreich hat weiterhin gute Karten auf einen Fixplatz in der Champions League im Herbst 2022. Die ÖFB-Klubs rangieren in der UEFA-Fünfjahreswertung mit 31,425 Punkten auf Rang zehn. Damit wäre - nach derzeitigem Stand - der Meister der Bundesliga-Saison 2021/22 fix in der Königsklasse. Dafür würde jedoch auch Rang elf reichen, sofern sich der Titelverteidiger auch über die heimische Meisterschaft qualifizieren sollte.

Österreich muss nicht nur zurückblicken

Mit Salzburg, Rapid, WAC und LASK sind gleich vier österreichische Klubs in einer europäischen Gruppenphase dabei. Punktemäßig liegt Österreich recht deutlich vor den Verfolgern Ukraine (29,100), Türkei (28,900), Schottland (28,875), Dänemark (27,375) und Zypern (27,000). Österreich kann aber durchaus auch nach vorne blicken, liegen der Achte Belgien (32,900) sowie der Neunte Niederlande (32,200) nicht allzu weit weg. Die Siege in der Qualifikation, die bis auf das CL-Playoff jeweils in nur einer Partie entschieden wurden, brachten 1,5 Punkte. Damit konnte der LASK gegen Dunajska Streda und Sporting Lissabon insgesamt drei Zähler erobern. Hinzu kommen zwei Punkte von Rapid sowie ein halber Punkt von Hartberg. Die Gesamtzahl der Punkte muss durch fünf (die Anzahl der Starter) dividiert werden.

In der Gruppenphase wiederum gibt es für jeden Sieg zwei Punkte, ein Unentschieden ist einen Punkt wert. Sollte Salzburg ins Achtelfinale der Champions League aufsteigen, gibt es fünf weitere Bonuspunkte. Aktuell hält Österreich bei 2,300 Punkten in der laufenden Saison.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter