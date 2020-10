Der SK Rapid Wien hat am Freitag nicht nur attraktive Gegner in der Gruppenphase der Europa League zugelost bekommen, sondern auch einen neuen Premiumpartner präsentiert. Demnach hat der SK Rapid Wien mit dem Unternehmen MVC Motors einen Vertrag über fünf Jahre abgeschlossen.

Christoph Peschek, SK Rapid Geschäftsführer Wirtschaft, sagt: „Der SK Rapid bewegt die Menschen und als beliebtester Fußballverein des Landes stehen wir für ebenso für pure Emotionen wie auch für unbändige Willenskraft, Dynamik und Mut. Attribute, die wir gerade in so herausfordernden Zeiten, wie wir sie gerade erleben, unbedingt brauchen und die uns auch mit traditionsreichen und beliebten Automodellen wie jenen von Jeep, Alfa Romeo und Fiat verbinden. Wir freuen uns daher, MVC Motors als neuen Beifahrer begrüßen zu dürfen und sind stolz darauf, damit auch einen neuen Premiumpartner willkommen zu heißen“.

Alexander Bittner, Geschäftsführer MVC Motos: „Gerade in so unsicheren und schwierigen Zeiten wie diesen, ist es wichtig, dass österreichische Unternehmen zusammenhalten und gemeinsam die Herausforderungen in Angriff nehmen. Der Sport sowie die Autobranche sind beide extrem von den Auswirkungen der Krise betroffen. MVC Motors geht hier mit dieser Art der Kooperation neue Wege und erfüllt damit die Verantwortung der österreichischen Wirtschaft und ganz im speziellen, gegenüber dem österreichischen Fußball. Wir sind sehr stolz, Premiumpartner des SK Rapid zu sein und freuen uns auf 5 spannende, emotionsreiche und erfolgreiche Jahre.“.

MVC Motors wird künftig die SK Rapid Fahrzeugflotte mit PKW, Kleinbussen und Nutzfahrzeugen von Jeep, Alfa Romeo und Fiat stellen.

von Ligaportal, Foto: Red Ring Shots