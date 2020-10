„Über die Gruppe können wir uns nicht beschweren", sagt Rapid-Coach Didi Kühbauer nach der Auslosung der Europa-League-Gruppenphase. Die bescherte Rapid attraktive, aber durchaus machbare Aufgaben. Mit dem FC Arsenal wartet in der Gruppe B ein absoluter Kracher auf die Grün-Weißen. Molde FK und Dundalk FC komplettieren die Gruppe B, in der die Rapidler antreten werden.

Kühbauer: "Um Platz zwei wird man sich matchen"

„Nach dem ersten Los mit Arsenal dachten wir, schlechter kann es nicht mehr werden, aber am Ende mit der vollständigen Gruppe haben wir auch eine gute Gruppe. Das heißt nicht, dass es einfach wird und Arsenal ist sicherlich Favorit, aber um Platz zwei wird man sich matchen. Unser Ziel ist es, ein gutes Spiel zu machen und über die Gruppe können wir uns nicht beschweren", betont Rapid-Trainer Didi Kühbauer am Freitag nach der Auslosung.

Zoran Barisic, Geschäftsführer Sport des SK Rapid, fügt hinzu: „Interessante Gruppe, die sicherlich nicht leicht ist mit Arsenal als prominentestem Gegner. Molde ist eine starke Mannschaft aus Norwegen, Dundalk eine irische Mannschaft, die ich bisher nicht viel am Radar hatte. Alles in allem ist es eine interessante Gruppe, in der wir sicher nicht der Favorit sind, aber wir werden uns so gut wie möglich verkaufen".



Der erste Spieltag findet am 22. Oktober statt. Die exakten Spieltermine werden demnächst von der UEFA kommuniziert.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Hpybet