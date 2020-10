Der SK Rapid Wien hat am Freitag auch sein exklusives Trikot für die Gruppenphase der Europa League präsentiert. Bei den Spielen in der UEFA Europa League (Europa League: Rapid und LASK prallen auf englische Top-Klubs!) werden die Hütteldorfer nicht in den aktuellen gestreiften Heimtrikots auflaufen, sondern in einer neuen Variante.

Das eigens für den internationalen Bewerb entworfene Dress erzählt eine besondere Geschichte: denn heuer feiert der SK Rapid 90 Jahre Mitropacup-Sieg.

"Zum Hintergrund: Am 12. November 1930 reichte dem SK Rapid die 3:2 Niederlage im Finale des Mitropacups, um besagten Bewerb – der als einer der ersten Vorläufer des Europapokals gilt – zu gewinnen. Dieser historische Sieg zählt zu den größten Erfolgen in der Vereinsgeschichte und steht stellvertretend für die Rolle des SK Rapid im europäischen Fußball dieser Zeit. Auf dem Mannschaftsfoto mit dem Pokal nach dem Finalsieg trägt die damalige Mannschaft von Eduard Bauer ein grünes Trikot mit weißen Ärmeln. Das nun exklusiv für die UEFA Europa League 2020/21 gewählte Dress ist eine Anlehnung an eben dieses und soll nicht nur eine Brücke zwischen dem sporthistorisch wie auch gesellschaftspolitisch enorm bedeutenden Mitropacup und dem heutigen Europapokal bauen, sondern auch ein ehrendes Andenken für die großartigen Rapid-Helden darstellen", schreibt der SK Rapid.

