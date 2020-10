Zum Abschluss der 4. Bundesliga-Runde kommt es heute um 17 Uhr im Allianz-Stadion zum Duell der beiden Europa-League-Teilnehmer Rapid Wien und LASK. Beide Teams haben einen guten Start in die Saison hingelegt und sieben Punkte aus den ersten drei Liga-Duellen geholt. Die Linzer Athletiker kommen nach dem fulminanten Auswärtssieg gegen Sporting Lissabon mit einer besonders breiten Brust in die Hauptstadt.

Kühbauer zeigt großen Respekt vor LASK

„Wir haben am Donnerstag eine tolle Leistung in Lissabon gezeigt", weiß LASK-Trainer Dominik Thalhammer, der betont, dass es wichtig sei, dass sich seine Spieler gut erholen. Die Regeneration habe "schon im Hotel in Lissabon begonnen". "Unser voller Fokus liegt bereits auf Sonntag, wo mit Rapid der nächste spannende Gegner wartet. In den vergangenen Jahren waren die Duelle mit Rapid sehr intensiv - wir erwarten daher auch diesmal ein kampfbetontes Spiel zweier Mannschaften, die gut in die Saison gestartet sind", sagt Thalhammer.

Rapid-Trainer Didi Kühbauer zeigt großen Respekt vor den sportlichen Leistungen der Oberösterreicher: „Wenn jemand über Sporting so eindrucksvoll drüberkommt, muss uns das zwar nicht zu denken geben, aber es hat wieder einmal gezeigt, dass sie eine sehr gute Mannschaft haben", betont der Burgenländer, der ein "intensives Spiel, wo sehr viel Kampf, Bereitschaft und Wille da sein muss" erwartet. "Vom LASK wissen wir es, dass sie da sind und auch wir werden versuchen, unser Spiel durchzuziehen. Es wird ein enges, aber auch ein sehr interessantes Spiel", so Kühbauer.

Auch Maximilian Hofmann weiß um die Schwierigkeit der Aufgabe: "Das Spiel wird verdammt schwierig - so wie die letzten Spiele gegen den LASK auch. Wir haben das Spiel gestern natürlich gesehen, der LASK ist in sehr guter Form. Es wird ein intensives Spiel, darauf haben wir uns eingestellt, und das Ziel ist natürlich, die drei Punkte zuhause zu behalten".

Jetzt wetten auf bwin.com

bwin.com - Premiumpartner von ligaportal.at und einer der größten Wettanbieter weltweit - bietet für jedes Spiel TOP-Quoten an.

Rapid 2.40 | Unentschieden 3.50 | LASK 2.75

Wie schließe ich eine Wette ab?

Logge dich auf bwin ein. Wähle aus dem umfangreichen Angebot eine oder mehrere Wetten aus und tippe den von dir erwarteten Ausgang per Mausklick. In der Folge wird dein Tipp in den Wettschein am rechten Rand der Homepage übernommen. Wähle im nächsten Schritt deinen Einsatz, deine bevorzugte Wettform (Einzel-, Kombi-, Systemwette) und klicke auf „Weiter“. Im dritten und letzten Schritt entscheidest du, ob du deine Wette endgültig platzieren oder verwerfen möchtest.

So könnten die Teams spielen

Rapid: Strebinger - Stojkovic, M. Hofmann, Barac, Ullmann - Petrovic, Grahovac - Murg, Fountas, Demir - Kara

LASK: Lawal - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Gruber, Raguz, Balic

Schiedsrichter der Begegnung

Markus Hameter

Die letzten Duelle

LASK - Rapid 0:1

LASK - Rapid 0:4

Rapid - LASK 1:2

Rapid Wien gegen LASK im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Rapid Wien gegen LASK live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live um 17 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD.

Die Vorberichterstattung beginnt um 16:30 Uhr.

Rapid Wien gegen LASK im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Hpybet