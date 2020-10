Der FC Red Bull Salzburg hat am Deadline Day einen Abgang zu vermelden: Kilian Ludewig, der im Frühjahr 2020 leihweise für den FC Barnsley kickte, wird erneut verliehen und wechselt in die Deutsche Bundesliga zum FC Schalke 04, wo er einen Leihvertrag über ein Jahr unterschreibt.

Der Kontrakt mit dem englischen Zweitligisten wurde nach insgesamt 25 Einsätzen aufgelöst, der 20-jährige Außenverteidiger steht ab sofort und bis zum Saisonende im Dienste der Königsblauen.

Neo-Schalke-Trainer Manuel Baum freut sich auf den Neuzugang, mit dem er in der Vergangenheit bereits erfolgreich in der deutschen U20-Nationalmannschaft zusammengearbeitet hat: „Ich kenne Kilian sehr gut und bin mir sicher, dass er uns sofort weiterhelfen wird. Er bringt alles mit, was man als Rechtsverteidiger in der Bundesliga braucht: Er ist zweikampfstark, schnell, kopfballstark und technisch versiert.“

Ludewig selbst sagt: „Ich kenne Manuel Baum bereits von der U20-Nationalmannschaft und bin froh, jetzt erneut mit ihm zusammenarbeiten zu können. Mit guten Leistungen möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass wir möglichst schnell wieder erfolgreich Fußball spielen. Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel geklappt hat und freue mich riesig auf mein erstes Spiel im Schalke-Trikot.“

Foto: GEPA pictures