Der 24-jährige Österreicher Sascha Horvath kehrt in die Tipico Bundesliga zurück und wechselt vom deutschen Drittligisten SG Dynamo Dresden zum TSV Hartberg, wo er einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2022 unterschreibt. Horvath durchlief die Akademie von Austria Wien, ehe er den Sprung in die Kampfmannschaft der Veilchen schaffte. Danach folgten Engagements bei Sturm Graz, Dynamo Dresden und Wacker Innsbruck.

Sascha Horvath: "In der Mannschaft steckt großes Potenzial, gute Spieler und ein sehr guter Trainer"

Der offensive Mittelfeldspieler absolvierte bereits 76 Spiele in der höchsten Spielklasse Österreichs. Zudem stehen 43 Spiele in der zweiten Liga auf dem Leistungsnachweis.

TSV-Obmann und Sportdirektor Erich Korherr sagt: "Wir sind froh, am letzten Tag noch einen echten Top-Spieler nach Hartberg geholt zu haben. Ein schneller Spieler mit viel Erfahrung und Können. Für unsere Mannschaft ist er eine absolute Verstärkung und Bereicherung."

Sascha Horvath selbst meint zu seiner neuen Aufgabe: "Der Verein hat sich lange um mich bemüht. Ich freue mich nun umso mehr, dass es jetzt geklappt hat. In der Mannschaft steckt großes Potenzial, gute Spieler und ein sehr guter Trainer. Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben, damit der Spaß am Fußball wieder zurückkommt und wir eine erfolgreiche Zeit haben, denn in Hartberg ist viel möglich!"

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller