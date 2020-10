Jetzt ist es fix: Der SK Rapid Wien lässt am Deadline Day eine absolute Schlüsselkraft in Richtung Griechenland ziehen. Thomas Murg verlässt den österreichischen Rekordmeister und heuert - wie der ehemalige Rapid-Kapitän Stefan Schwab - bei PAOK Saloniki an. Murg absolvierte in sechs Saisonen 163 Pflichtspiele für Rapid.

Murg: „Es war eine wunderschöne Zeit beim SK Rapid"

Geschäftsführer Sport Zoran Barisic: „Thomas Murg hat uns über das sehr gute Angebot aus dem Ausland informiert und seinen ausdrücklichen Wunsch deponiert, dass er dieses, bei aller Wertschätzung für den SK Rapid, annehmen möchte. Wir bedauern seine Entscheidung natürlich, weil er über die Jahre ein wichtiger Spieler in unserer Offensive gewesen ist. Zugleich respektieren wir aber seine Entscheidung und entsprechen damit seiner persönlichen Bitte, damit er diesen Schritt in seiner Karriere tätigen kann. Wir wünschen ihm herzlich alles Gute für die neue Aufgabe und bedanken uns für seine Leistungen für unseren Verein“.

Thomas Murg: „Es war eine wunderschöne Zeit beim SK Rapid mit vielen tollen Jahren, die mir als Teil der Mannschaft zahlreiche, unvergessliche Momente beschert haben. Nun habe ich mich für einen Schritt in eine neue Richtung entschieden, von dem ich überzeugt bin, dass er meinen Erfahrungsschatz als Fußballer bereichern wird. Ich bedanke mich bei allen RapidlerInnen, bei meinen Mitspielern, dem Trainer- und Betreuerteam sowie den MitarbeiterInnen für die große Unterstützung, die ich bei Rapid in diesen Jahren bekommen habe. Danke!“

Rapid leiht Marcel Ritzmaier aus

Die Hütteldorfer geben jedoch umgehend einen Ersatz bekannt: Demnach konnten sich die Hütteldorfer die Dienste von Marcel Ritzmaier sichern. Der 27-Jährige kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom englischen Zweitligisten FC Barnsley.

Geschäftsführer Sport Zoran Barisic betont: „Wir sind sehr froh, dass wir es geschafft haben, Marcel Ritzmaier für uns zu gewinnen. Er ist ein Spieler, der eine sehr gute Ausbildung genossen hat und universell einsetzbar ist. Wir erwarten uns sehr viel von ihm und hoffen, dass er unserem Spiel von Anfang an weiterhelfen kann.“

"Es ist für mich eine große Ehre das grün-weiße Trikot für die kommende Saison tragen zu dürfen"

Marcel Ritzmaier selbst sagt: „Ich bin sehr froh, dass ich jetzt endlich in Wien angekommen bin. Es ist für mich eine große Ehre das grün-weiße Trikot für die kommende Saison tragen zu dürfen. Die Vorfreude auf die kommenden Aufgaben sowie auf die Mannschaft, die Fans und den gesamten Verein ist riesengroß.

Im zarten Alter von 17 Jahren wechselte Marcel Ritzmaier vom SKA Kärtnen in die Niederlande zu PSV Eindhoven. Beim niederländischen Traditionsverein gelang dem gebürtigen Steirer über die U19 und in weiterer Folge über die zweite Mannschaft der Sprung in den Profikader. Sein Debüt in der Eredivisie feierte Marcel Ritzmaier am 23. September. 2012 beim 3:0 Heimerfolg über Feyernoord Rotterdam. Nach mehreren Leihstationen in der holländischen ersten Liga landete der Mittelfeldmotor schlussendlich im Sommer 2018 beim WAC. Im Lavanttal entwickelte er sich zu einem absoluten Leistungsträger und Führungsspieler. Im Winter 2020 folgte dann der Wechsel zu seinem Ex-Trainer Gerhard Struber zum FC Barnsley für die er es bisher ligaübergreifend auf 22 Pflichtspieleinsätze gebracht hat.

von Ligaportal, Foto Murg: GEPA/Wien Energie, Foto Ritzmaier: SK Rapid