Seit dem 5. Oktober gelten im niederösterreichischen Amateurfußball strengere Corona-Maßnahmen. Demnach dürfen in jenen Bezirken, in denen die Corona-Ampel orange leuchtet, keine Zuschauer zu Sportveranstaltungen kommen. Diese Regelung betrifft mittlerweile 10 niederösterreichische Bezirke sowie vier Statutarstädte. Zuletzt war aufgrund dieser neuen und für viele unverständlichen Maßnahmen heftige Kritik auf die Politik eingeprasselt.

Unterhaus-Hauptgruppe wendet sich mit Brief an Landespolitik

Zuletzt hatten sogar sämtliche Vereine einer ganzen Klasse (1. Klasse Nord) angekündigt, ab dem 5. Oktober bei einer orangen Corona-Ampelschaltung geschlossen nicht mehr antreten zu wollen (Ligaportal berichtete: Wegen Zuschauer-Stopp - gesamte Unterhaus-Liga setzt Spielbetrieb aus!). Der NÖFV reagierte darauf mit einem Beschluss, wonach ein derartiges Vorhaben einen Zwangsabstieg nach sich ziehen würde.

Die niederösterreichischen Amateurklubs wollen sich derartige Maßnahmen, die wohl aufgrund von 90 (!) Infektionen im Sportbereich getroffen wurden, nicht gefallen lassen und kämpfen gegen Geisterspiele an. Die Hauptgruppe Süd hat sich am Montag für die Ausarbeitung eines Musterbriefes entschieden, der an die jeweiligen lokalen Landtagsmandatare und die Landesregierungsmitglieder gesendet wird.

"Mobilisiert innerhalb Eures Vereines alle Funktionärinnen/Funktionäre, alle Aktiven und wenn möglich auch deren Angehörige! Je mehr, umso besser! Nur so gelingt und das, was in dieser Situation höchst notwendig ist: Das Erzeugen von politischen Druck!", lautet der Appell der Hauptgruppe Süd.

Der Brief im Wortlaut

Sehr geehrte Landeshauptfrau! Sehr geehrte Landesrätin! Sehr geehrte Abgeordnete! Sehr geehrter Abgeordneter!

Wie Sie sicher den Medien entnehmen konnten, hat die Regelung der NÖ-Landesregierung, Outdoorveranstaltungen wie den Fußball bei einer orangen Covid-Ampelschaltung nur mehr ohne Zuschauer zuzulassen, zu einem massiven Aufschrei bei den Funktionären der niederösterreichischen Amateurvereine geführt.

Die Vereine haben viel Zeit und auch Geld investiert, um die vorgegebenen Präventionsmaßnahmen des Bundes zur Durchführung von Sportveranstaltungen umsetzen zu können. Diese ganzen Bemühungen scheinen im Hinblick auf den Ausschluss der Zuschauer umsonst gewesen zu sein?

Es ist für keinen ehrenamtlichen Funktionär nachvollziehbar, warum Kulturveranstaltungen Indoor bei der gleichen Warnfarbe mit 250 Zuschauern stattfinden dürfen, Fußballspiele im Freien jedoch bei ebenfalls zugewiesenen Sitzplätzen nicht.

Es ist nicht nachvollziehbar, dass Bundesligaspiele in Bezirken mit Besuchern mit oranger Ampelschaltung stattfinden dürfen, im Amateurbereich jedoch keine Zuschauer erlaubt sind.

Es besteht Unverständnis darüber, dass als Begründung für das Zuschauerverbot die Ansteckungsgefahr im Rahmen von geselligem Beisammensein nach Spielende angeführt wurde. Derartige Gefährdungen könnten durch andere Maßnahmen, wie Kantinenschließungen nach Spielende problemlos verhindert werden. Auch Behauptungen, wonach sich zahlreiche Personen „beim Sport“ angesteckt hätten, sind nicht verifizierbar, zumal das Ansteckungsrisiko im Freien bekanntermaßen als äußerst minimal anzusehen ist.

Ferner besteht eine Ungleichbehandlung und Wettbewerbsverzerrung mit jenen Vereinen, die zwar beim NÖ-Fußballverband an der Meisterschaft teilnehmen, deren Sportanlage jedoch in einem anderen Bundesland beheimatet ist und daher derartigen Beschränkungen nicht unterliegen.

Weiters wird auf Bundesländerübergreifende Wettbewerbe, wie beispielsweise die Regionalliga Ost verwiesen, bei welchen die niederösterreichischen Vereine durch diese Maßnahme gravierend benachteiligt werden.

Neben den fehlenden Einnahmen aus dem Karten- und Kantinenverkauf besteht eine erhebliche Gefahr, dass Sponsoren ihre Unterstützung einstellen werden, zumal Werbetafeln und Werbemittel nicht im Sinn der Sponsoren eingesetzt werden können und diese auch Gefahr laufen, dass ihre Beiträge steuerrechtlich nicht mehr als Absetzposten anerkannt werden.

Da wir nach wie vor der Meinung sind, dass der Fußballsport ein wesentlicher Beitrag zur Gesundheit der Bevölkerung beiträgt und unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Aufrechterhalten des Spielbetriebes nicht lange möglich sein wird, ersuchen wir, dass Sie uns in Ihrem Wirkungsbereich unterstützen, damit der Ausschluss von Zuschauern Zuschauerbeschränkung seitens der NÖ-Landesregierung überdacht und hoffentlich zurückgenommen wird.

von Ligaportal Foto: Harald Dostal/fodo.media