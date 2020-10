Der FC Red Bull Salzburg hat den Vertrag von Albert Vallci vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Der 25-jährige Defensivspieler kam im Jänner 2019 von Wacker Innsbruck nach Salzburg. Mittlerweile hat der gebürtige Steirer bereits 40 Spiele mit vier Toren und vier Assists für Österreichs Serienmeister absolviert sowie zwei Meister- sowie zwei Cup-Titel erringen können.

"Natürlich gilt es für mich jetzt, dieses Vertrauen zurückzugeben"

Sportdirektor Christoph Freund sagt: „Albert ist damals vom Aufsteiger aus Innsbruck zu uns gekommen und hat sich mit großem Willen und harter Arbeit – sportlich wie auch von seiner Persönlichkeit her – stetig weiterentwickelt. Er ist auf einem sehr guten Weg und mittlerweile ein wichtiger Teil unserer Mannschaft. Besonders schätzen wir an ihm auch seine Flexibilität in der Defensive, wo er auf allen Positionen einsetzbar ist.“

Albert Vallci meint zur Vertragsverlängerung: „Ich freue mich sehr, dass der Klub so frühzeitig auf mich zugekommen ist und wir nach sehr guten Gesprächen eine vorzeitige Vertragsverlängerung zustande gebracht haben. Das macht mich schon sehr stolz und zeigt mir, dass die Verantwortlichen des Klubs großes Vertrauen in mich setzen. Natürlich gilt es für mich jetzt, dieses Vertrauen zurückzugeben und alles dafür zu tun, um mit dem FC Red Bull Salzburg weiterhin erfolgreich zu sein.“

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures/Jasmin Walter