„Marco Grüll ist ein sehr, sehr interessanter Spieler, der das Anforderungsprofil erfüllt für uns. Er ist ein sehr interessanter Spieler", verriet Rapid-Sportchef Zoran Barisic am Montag bei Talk und Tore auf Sky. Zuvor war der Offensivmann der SV Ried intensiv mit einem Transfer zum SK Rapid Wien in Verbindung gebracht worden, nachdem der Wechsel von Thomas Murg zu PAOK ante portas stand und letztlich auf finalisiert wurde.

Wechselt Marco Grüll zum Serienmeister?

Als Murg-Ersatz präsentierten die Grün-Weißen jedoch Marcel Ritzmaier, der leihweise für ein Jahr vom englischen Zweitligisten FC Barnsley nach Wien-Hütteldorf wechselt.

Demnach bleibt Marco Grüll dem Aufsteiger in die Bundesliga noch erhalten, aber wie lange noch? Dass der gebürtige Salzburger nicht zum SK Rapid wechselte, dürfte einen Grund gehabt haben. Die Salzburger Nachrichten berichten nämlich, dass der 22-Jährige beim FC Red Bull Salzburg unterschreiben soll. Der Stürmer dürfte "in Kürze einen Vertrag bei Red Bull Salzburg unterschreiben und schon im Winter von Oberösterreich in die Mozartstadt wechseln", heißt es.

von Ligaportal, Foto: GEPA pictures