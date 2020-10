In Niederösterreich gelten weiterhin die verschärften Corona-Maßnahmen, wonach in einem "orangen Bezirk" keine Zuschauer bei Sportveranstaltungen zugelassen sind. Eine Entscheidung, die den jeweiligen Unterhaus-Klubs in den betroffenen Regionen große Bauchschmerzen und Existenzängste bereitet.

Collini und Vogl fordern Rücknahme der Verordnung

Nun machen sich die NEOS Niederösterreich sowie der NÖFV für eine Rücknahme dieser Maßnahmen stark: „Die Vereinskultur in Niederösterreich ist in vielen ländlichen Regionen das Herzstück des gesellschaftlichen Lebens. Dass dieses hohe Gut vom Land mit Füßen getreten wird, finde ich persönlich wirklich erschreckend. Darüber hinaus ist diese Verordnung vollkommen überschießend, denn sie trifft auch Kleinbetriebe hart, für die der örtliche Verein ein lokaler Wirtschaftsfaktor ist“, sagt Indra Collini von den NEOS am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz.

Auch Werner Vogl, der die Hauptgruppe Waldviertel des NÖFV vertritt, stellt klar, welch hohen Stellenwert die Unterhaus-Vereine für die ländlichen Regionen haben: „Gerade in einer Region wie dem Waldviertel, wo viele junge Menschen der Arbeit wegen in Ballungsräume übersiedeln, bleibt das Engagement im Heimatverein. Und am Wochenende kommt man zu diesen Wurzeln zurück. Da ist es vor allem auch für jene, die im Ort bleiben maßgeblich, dass es ein funktionierendes Vereinsleben und lebendige Gewerbebetriebe wie einen Bäcker oder einen Fleischer gibt."

Dementsprechend groß ist das Unverständnis über die Entscheidung der Landesregierung: „Umso unverständlicher ist es, wenn der Mikrokosmos dieses Miteinanders im Verein nun mutwillig durch eine praxisferne Regelung der Landesregierung zerstört wird. Ich kann auch nicht verstehen, dass sich niemand im Land die Mühe gemacht hat, die Vereine mit einzubeziehen.“

Sowohl Collini als auch Vogl fordern die umgehende Rücknahme der Verordnung. Zudem sollen die Vereine für zukünftige Entscheidungen in die Gespräche miteinbezogen werden. Außerdem kämpft Collini für eine österreichweit gültige Ampel.

Des Weiteren soll im Landtag ein Antrag eingebracht werden, der sich gegen Geisterspiele in orangen Bezirken ausspricht. „Wir sehen hier die Notwendigkeit, unser Gewicht als Oppositionskraft für die Anliegen der Vereine in die Waagschale zu werfen. Deshalb werden wir diese Petition zum Anlass nehmen und ihren Inhalt in den Landtag bringen. Dann hat auch die ÖVP die Möglichkeit, ihre Haltung gegenüber den Vereinen nochmal zu überdenken", betont Collini.

von Ligaportal, Foto: Screenshot