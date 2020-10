Gute Nachrichten für den FK Austria Wien: Wie die Veilchen in einer Aussendung bekannt geben, wurden Montagfrüh in Summe 99 Covid19-Tests durchgeführt. Das erfreuliche Ergebnis: Alle Tests fielen negativ aus. „Nach dem letztwöchigen Covid19-Test-Ergebnis sahen wir uns mit symptomfreien Fällen innerhalb der ersten beiden Mannschaften und Betreuerstäbe konfrontiert“, sagt Ralf Muhr, Leiter der Profi-Lizenzabteilung des FK Austria.

Muhr: "Haben einmal mehr unsere Sorgfaltspflicht erfüllt"

„Bei den Tests am Montag haben wir nun einmal mehr unsere Sorgfaltspflicht erfüllt, neben Spielern und Betreuern auch zahlreiche Menschen aus dem Mannschafts-Umfeld getestet. Erfreulicherweise waren alle der 99 getesteten Austrianer negativ. Der Vorbereitung auf unser Cup-Spiel am Freitag steht nun nichts mehr im Weg", freut sich Muhr.



Am Freitag um 20:25 Uhr trifft die Wiener Austria in der 2. Runde des ÖFB Cups auf den Wiener Sportklub.

Foto: FK Austria Wien