Nächster Corona-Fall in der Tipico Bundesliga: Nun hat auch die SV Ried einen positiven Test zu beklagen. Wie der Aufsteiger am Dienstag bekannt gibt, wurde im Rahmen einer Testung am Montag ein Spieler positiv auf Covid19 getestet. "Der Spieler, der nur leichte Symptome zeigt, ist seither in häuslicher Quarantäne", schreibt die SV Ried auf der Homepage.

Mannschaft muss nicht in Quarantäne

"So wie es das Covid-19-Präventionskonzept vorsieht, wurden sofort auch die Bundesliga und die zuständige Behörde informiert. Da der Spieler seit 9. Oktober keinen Kontakt zum übrigen Team hatte, muss sich die Mannschaft nicht in Quarantäne begeben. Die SV Guntamatic Ried wird am 14. Oktober einen weiteren Covid-19-Test bei allen Spielern und Betreuern der Profi-Mannschaft durchführen", so der Aufsteiger weiter.

