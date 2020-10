Der SCR Altach trifft am Samstag um 19 Uhr in der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cups auf den SV Seekirchen. Die Partie wird in der Altacher Cashpoint-Arena ausgetragen, in der - Stand heute - nur 500 Besucher Platz nehmen dürfen. Aktuell laufen seitens der Landespolitik jedoch Gespräche, wonach die Beschränkungen noch vor dem UNIQA ÖFB-Cup-Heimspiel am Samstag gegen den SV Seekirchen an die bundesweit geltenden Beschränkungen wieder angepasst werden könnten. Das gibt der Bundesligist am Dienstag bekannt.

Sollte dies passieren, wären in Altach 3.000 Zuschauer zugelassen. "Da eine finale Entscheidung erst gegen Ende der Woche zu erwarten ist, laufen die internen Planungen zweigleisig, schreibt der SCR Altach. Die Vorarlberger planen zurzeit mit zwei Varianten.

Variante 1 – Rückkehr zur alten Zuschauerbegrenzung:

Bei einer Rückkehr zu den momentan bundesweit geltenden Zuschauer-Richtlinien (3.000 Zuschauer) erhalten alle Dauer- und Businesskartenbesitzer freien Eintritt.

Variante 2 – 500 Zuschauer sind zugelassen:

Der Status Quo erlaubt die Zulassung von lediglich 500 Zuschauern in der CASHPOINT-Arena. Um eine faire Vergabe der Tickets zu gewährleisten, wird im Falle der Beibehaltung dieser Regelung, das Los entscheiden. Dauerkartenbesitzer haben bis Donnerstag die Möglichkeit, sich für das Spiel am Samstag zu registrieren - per Zufallsgenerator werden die 500 Zuschauer ausgewählt und am Freitag vom Verein per Mail verständigt.

Das Gastronomie-Angebote im Stadion wird unabhängig der erlaubten Zuschauerzahl wieder geöffnet sein. Speisen und Getränke können jedoch nur an den zur Verfügung stehenden Biertischen oder am Sitzplatz eingenommen werden.

Christoph Längle, Geschäftsführer des SCR Altach, sagt dazu: „Die restriktiven Beschränkungen für Veranstaltungen in Vorarlberg haben uns vor knapp drei Wochen hart getroffen. Wir sind sehr dankbar über die Initiative der Landespolitik, die Gespräche mit den Spitzensportvereinen aufzunehmen. Mit dem umfangreichen Hygiene- und Präventionskonzept sowie der professionellen Infrastruktur in Altach sind wir überzeugt, für einen sicheren Stadionbesuch sorgen zu können. Wir glauben fest daran, dass zukünftig wieder mehr Zuschauer in Altach erlaubt sind und würden uns riesig freuen, wenn wir unsere treuen Business- und Dauerkartenbesitzer als kleines Dankeschön zum ÖFB Cup Spiel gegen SV Seekirchen einladen können. Jeder Tag, jede Stunde der früheren Klarheit hilft uns in der Organisation des Spiels.“

von Ligaportal, Foto: SCR Altach