Unmittelbar vor dem Cup-Duell gegen den FAC (Freitag, 18:30 Uhr) hat die WSG Swarovski Tirol den ersten Corona-Fall in den eigenen Reihen vermeldet. Am Mittwoch sei "im Rahmen der regelmäßigen Testreihen" ein positiver COVID19-Fall festgestellt worden. "Der betroffene Kaderspieler weist keine Krankheitssymptome auf und hat sich entsprechend dem Bundesligapräventionskonzeptes in häusliche Quarantäne begeben", schreibt die WSG Tirol.

Mannschaft begibt sich in Selbstisolation

Die restlichen Spieler und Betreuer sollen am Freitag einer erneuten Testreihe unterzogen werden. Bis zum Ergebnis dieser Testung begibt sich die Mannschaft in Selbstisolation. "In dieser Zeit ist nur die Fahrt zu den Trainings sowie die direkte Rückkehr nach Hause gestattet", so der Bundesligist weiter.

Das für Freitag angesetzte Cupspiel gegen den FAC soll dennoch planmäßig stattfinden.

