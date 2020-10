Entwarnung bei der SV Guntamatic Ried: Nachdem am Montag ein Spieler des Aufsteigers positiv auf das Coronavirus getestet worden war, führte der Bundesligist am 14. Oktober weitere Covid-19-Tests bei allen Spielern und Betreuern der Profi-Mannschaft durch. Am heutigen Donnerstag gab die SV Ried das Ergebnis bekannt: alle negativ. Der nächste Covid-19-Test bei der SV Ried ist kommende Woche geplant.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media