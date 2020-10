„Das ist die dritte schwere Verletzung in drei Monaten. Das schmerzt uns natürlich", lamentierte Sturm-Trainer Christian Ilzer am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Der Grund: Den Grazern droht ein längerer Ausfall von Spielmacher Otar Kiteishvili. Der 24-Jährige musste im Nations-League-Spiel von Georgien in Nordmazedonien in der siebenten Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Verdacht auf Muskelverletzung im Adduktorenbereich

Sturm-Coach Christian Ilzer merkte zudem an, dass der Verdacht einer Muskelverletzung im Adduktorenbereich besteht. Es wird ein Muskelabriss befürchtet. Mit Vincent Trummer (Kreuzbandriss) und Niklas Geyrhofer (Bänderrisse im Sprunggelenk) fallen bereits zwei Spieler von Sturm Graz länger aus.

Sturm Graz trifft am Samstag um 17 Uhr in der 2. Runde des ÖFB Cups auswärts auf den VfB Hohenems.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller