Der SK Rapid Wien muss im morgigen Cup-Spiel gegen den 1. Wiener Neustädter SC womöglich auf Goalgetter Taxiarchis Fountas verzichten. Wie der Kurier berichtet sitzt der griechische Nationalspieler in seiner Heimat fest, nachdem die Fluglotsen am gestrigen Donnerstag an einem Streik der Staatsbediensteten teilgenommen haben. Am heutigen Freitag soll der 25-Jährige einen neuen Rückflug-Versuch starten.

Kühbauer über Neuzugang Ritzmaier: "Kann uns auf mehreren Positionen helfen"

Damit bleibt abzuwarten, ob Rapid-Coach Didi Kühbauer in der 2. Cup-Runde auf Fountas zurückgreifen kann oder nicht. Dafür könnte Neuzugang Marcel Ritzmaier sein Debüt im grün-weißen Dress geben: „Marcel Ritzmaier hat mir schon beim WAC gefallen: Ein laufstarker, taktisch sehr cleverer Spieler, der sich nie versteckt. Richtig stark ist sein linker Fuß. Er spielt anders als Murg, kann uns aber auf mehreren Positionen helfen“, schwärmt Trainer Kühbauer im Kurier.

Mit Thomas Murg haben die Hütteldorfer jedoch einen starken Standardschützen verloren. Geht es nach Rapid-Coach Kühbauer, könnte Last-Minute-Neuverpflichtung Marcel Ritzmaier diesen Verlust auffangen: „Zumindest im Training sind die Standards von Ritzmaier ähnlich gut wie die von Murgi. In diesem Bereich waren wir jetzt schon dünn aufgestellt. Gut, dass wir eine neue Option haben“, so der Burgenländer.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie