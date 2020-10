Jetzt ist es offiziell: Seifedin Chabbi kehrt in die Tipico Bundesliga zurück und unterschreibt beim TSV Hartberg einen Vertrag bis Saisonende. Der 27-jährige Mittelstürmer ist ab sofort spielberechtigt und soll dem Hartberger Offensivspiel neben Torjäger Dario Tadic mehr Möglichkeiten geben. Der in Bludenz geborene, 1,89m große Angreifer war zuletzt vereinslos.

Erich Korherr: "Hoffen, dass er zu alter Stärke zurückfinden kann"

Die erfolgreichste Zeit hatte Chabbi bei der SV Ried 2017/18. In 37 Pflichtspielen erzielte er 25 Treffer. In den letzten zwei Jahren seine Zeit jedoch nicht einfach. Beim türkischen Klub Gaziantep FK und dem schottischen Verein St. Mirren FC kam er in Summe auf 19 Einsätze. Nun möchte Chabbi einen Neustart in Hartberg hinlegen.

TSV-Obmann Erich Korherr meint dazu: "Chabbi hatte in Österreich bei Lustenau und Ried eine sehr erfolgreiche Zeit. Wir hoffen, dass er an diese Leistungen anknüpfen und zu alter Stärke zurückfinden kann. Mit diesem Neuzugang sind wir auch an vorderster Front abgesichert."

Seifedin Chabbi selbst sagt zu seiner neuen Aufgabe: "Die ersten Eindrücke in Hartberg sind sehr gut. Ich habe mit der Mannschaft schon mittrainieren können. Man hat schon gesehen, dass hier absolut Qualität vorhanden ist. Ich freue mich ein Teil dieser tollen Mannschaft zu sein. Mein Ziel ist es in der Tabelle soweit oben wie möglich zu stehen und mit einem Fähigkeiten der Mannschaft zu helfen."

