Am morgigen Samstag trifft der LASK in der 2. Runde des UNIQA ÖFB Cups auf den SV Wörgl. Für zwei LASK-Kicker wird die Partie gegen den Tiroler Regionalligisten eine ganz besondere werden: Thomas Goiginger und Marvin Potzmann. Beide Spieler hatten sich im März dieses Jahres einen Kreuzbandriss zugezogen und stehen nun unmittelbar vor ihrem Pflichtspiel-Comeback.

"The Comeback": Goiginger und Potzmann in den Hauptrollen

So kündigt der LASK via Facebook und Instagram auf spektakuläre Art und Weise das Comeback der beiden wiedergenesenen Spieler an. "The Comeback" lautet der neue "LASK-Blockbuster", den die Linzer Athletiker per Flyer auf Social Media präsentieren. In den Hauptrollen: Marvin Potzmann und Thomas Goiginger.

"Der Linzer-Athletik-Sportklub präsentiert das Comeback von Thomas Goiginger und Marvin Potzmann. Ab Samstag in der Raiffeisen-Arena Linz", steht auf dem hollywoodreifen Flyer geschrieben.

Goiginger und Potzmann standen während der Länderspielpause im Rahmen eines Testspiels zwischen LASK und OÖ Juniors 70 Minuten auf dem Platz. Nun folgt das Pflichtspiel-Comeback der beiden Kämpfer.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media