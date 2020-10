Hiobsbotschaft für den SK Sturm Graz: Otar Kiteishvili hat sich während der Länderspielreise eine Verletzung zugezogen. Wie die Grazer in einer Aussendung mitteilen, hat die heutige MR-Untersuchung einen Muskelbündelriss im Adduktorenbereich ergeben. Der SK Sturm muss damit rund sechs Wochen auf den georgischen Spielmacher verzichten.

Christian Ilzer: "Absoluter negativer Punkt der letzten zwei Wochen"

„Seine Verletzung ist ein absoluter negativer Punkt der letzten zwei Wochen. Das ist die dritte schwere Verletzung in drei Monaten für uns, das schmerzt natürlich sehr. Wir hoffen, dass Otar so schnell wie möglich wieder bei uns im Training sein kann", sagt Sturm-Coach Christian Ilzer.

Kiteishvili war am Mittwoch in der Nations League für Georgien gegen Nordmazedonien im Einsatz. Bei einem Zweikampf in den ersten Minuten des Spiels zog er sich die Verletzung zu und musste daraufhin bereits in Minute 7 ausgewechselt werden.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller