Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler hatte in den vergangenen Tagen bereits anklingen lassen, dass es aufgrund der stark ansteigenden Corona-Zahlen zu einer Zuschauer-Reduktion bei Veranstaltungen kommen wird. Am Montagvormittag hat die Bundesregierung im Rahmen einer Pressekonferenz verschärfte Corona-Maßnahmen präsentiert, die auch den Sportbereich treffen.

1.500 Zuschauer outdoor: Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden

Demnach sind bei professionellen Veranstaltungen wie etwa Bundesliga-Spielen im Freien nur noch 1.500 Zuschauer zugelassen. Bundeskanzler Kurz kündigte an, dass während der gesamten Dauer der Veranstaltung ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen sei. Zudem müsse es zugewiesene Sitzplätze geben. Speisen und Getränke dürfen nicht konsumiert werden. Außerdem müssen die Veranstaltungen behördlich genehmigt sein.

Diese Maßnahmen treten ab Freitag 0 Uhr in Kraft. Dementsprechend erleichtert werden Red Bull Salzburg, Rapid Wien und der WAC sein, die im Laufe dieser Woche internationale Heim-Bewerbsspiele bestreiten werden. Alle österreichischen Vertreter werden 3000 Zuschauer begrüßen können. Sowohl Red Bull Salzburg am Mittwoch in der Champions League gegen Lok Moskau, als auch Rapid am Donnerstag in der Europa League gegen Arsenal und auch der WAC am Donnerstag in Klagenfurt gegen ZSKA Moskau.



ALLES NEU: Ligaportal launcht brandneue iPhone-App!

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media