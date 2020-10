Im September dieses Jahres feierte Luka Sucic sein Debüt für die Kampfmannschaft des FC Red Bull Salzburg: Beim 10:0-Kantersieg im Cup gegen Schwarz-Weiß Bregenz erzielte der 18-Jährige per Elfmeter sein erstes Tor für die Bullen. Im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Ried stand der gebürtige Kroate sogar über die gesamte Spielzeit auf dem Platz.

Das Talent von Luka Sucic ist unbestritten und bringt bereits einige Top-Teams in Europa in Lauerstellung, was eine Verpflichtung des 18-Jährigen abelangt.

Nun berichtet die Plattform goal.com, dass sowohl der AC Milan als auch Juventus Turin Interesse am gebürtigen Kroaten haben sollen. Den beiden Giganten aus Italien dürften die starken Leistungen des Youngsters nicht entgangen sein: In der abgelaufenen Youth-League-Saison machte Sucic mit sechs Treffern sowie zwei Assists auf sich aufmerksam.

Sucic's Vertrag bei Red Bull Salzburg läuft bis Sommer 2024.