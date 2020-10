Die österreichische Bundesregierung hat am Montagvormittag verschärfte Corona-Maßnahmen präsentiert. So dürfen ab diesen Freitag nur mehr 1.500 Zuschauer in die Fußballstadien kommen. Zudem muss während der gesamten Veranstaltung ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Getränke und Speisen dürfen nicht konsumiert werden.

Kraetschmer: Jetzt hilft kein Jammern, für uns stellt das jedenfalls eine große Herausforderungen dar"

Diese Maßnahmen bedeuten weitere finanzielle Einbußen für die Fußballklubs in Österreich. Austria-Vorstand Markus Kraetschmer sagt in einem ersten Statement: „Selbstverständlich haben wir vollstes Verständnis dafür, dass die Bundesregierung aufgrund der schwierigen Entwicklungen der Corona-Pandemie immer wieder neue Maßnahmen zur Eindämmung setzen muss. Es ist uns auch bewusst, dass de facto jeder einen Beitrag leisten muss. Allerdings ist es sehr schade, dass man nunmehr die Zahlen für Outdoor-Veranstaltungen, zu denen auch die Bundesliga-Spiele zählen, neuerlich halbiert. Obwohl die Statistik der bisherigen Spiele unter Berücksichtigung der sehr strengen Hygiene- und Präventionskonzepte bewiesen haben, dass diese mit den bereits bisher stark sinkenden Besucherzahlen sehr gut funktioniert haben. Ebenso unverständlich ist, dass sämtliche Gastronomie-Angebote im Stadion gänzlich verboten wurden. Bisher waren die Besucher in den Stadien immer sehr vernünftig, haben sich bestmöglich an die Regeln gehalten und es bildeten sich nirgendwo Cluster. Jetzt hilft aber kein Jammern, für uns stellt das jedenfalls eine große Herausforderungen dar, auf die wir rasch gute Antworten finden müssen. Intern haben wir bereits in einer kurzfristig einberufenen Sitzung die Umsetzung der 1.500er-Regelung für das Schlagerspiel am Samstag gegen Salzburg besprochen, Infos dazu folgen gesondert. Voraussichtlich am Mittwoch werden wir auch in einer Bundesliga-Konferenz dazu beraten."

Die Wiener Austria beantwortet die wichtigsten Fragen vor dem Schlager am Samstag gegen Salzburg



Wie viele Besucher sind erlaubt?

Die Obergrenze bei Outdoor-Veranstaltungen liegt bei 1.500 Personen.



Ist das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben?

Ja, während des gesamten Aufenthalts in der Arena.



Wie werden die 1.500 Tickets vergeben? Welche 1.500 Abonnenten haben Zutritt?

Der Aufteilungsschlüssel ist klar geregelt und gibt denjenigen die Möglichkeit, ins Stadion zuzutreten, die möglichst viele der folgenden Kriterien aufweisen: 10-Jahres-Abonnent, zusätzliche Mitgliedschaft zum Abo, Abo-Held (wer in der Vorsaison auf Rückerstattung des Abo-Restwertes komplett verzichtet hat), verlängertes Abo aus der Vorsaison.

Was machen Abo-Besitzer, die in keine der vier o.g. Kategorien fallen?

Deren Abo besitzt solange diese Maßnahmen der Regierung aufrecht sind, keine Gültigkeit. Sollten die Maßnahmen aber zB im Frühjahr wieder gelockert werden, berechtigt das Abo wieder zum Zutritt. Für ausgefallene Spiele wird es am Saisonende verschiedene Optionen der Rückerstattung für Abonnenten geben.



Gibt es Gastronomie-Angebote im Stadion?

Speisen und Getränke dürfen nicht angeboten werden.



Wann öffnet das Stadion?

60 Minuten davor.



Sind die Toiletten geöffnet?

Ja.



Ist der Fanshop geöffnet?

Ja, der Fanshop in der Osttribüne ist ab 14:00 Uhr offen.



Sind alle Tribünen offen?

Nein, offen sind Nord, Süd und Ost.

von Ligaportal, Foto: Bildagentur Zolles/Presse FK Austria