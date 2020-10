Transfernews beim FK Austria Wien: Der ehemalige Rapid-Kicker Christoph Schösswendter unterschreibt bei der Austria einen Vertrag bis Saisonende. Der 32-jährige Innenverteidiger ist bereits am Wochenende spielberechtigt. „Wir sind gerade auf der Innenverteidiger-Position in den beiden Profiteams sehr dünn besetzt, deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, mit Christoph einen sehr routinierten Mann an Bord zu holen", sagt Peter Stöger.

Schösswendter: "Aufgrund der Umstände ist es für beide Seiten eine sehr interessante Konstellation"

Der gebürtige Salzburger war bis vor Kurzem noch beim FC Flyeralarm Admira, wo sein Vertrag aber vor zwei Wochen aufgelöst wurde. Da sich Michael Madl vergangene Woche im rechten Kniegelenk einen Seitenband-Einriss zugezogen hat und vier bis sechs Wochen ausfallen wird, reagierte die Austria rasch.

„Christoph ist für beide unserer Mannschaften ein sehr interessanter Mann. Er kann uns helfen, unsere Ziele zu erreichen. Und das ab sofort, da er ja immer im Training gestanden und sehr erfahren ist. Das passt alles sehr gut zusammen. Ich bin froh, dass wir ihn verpflichten konnten“, fährt Stöger fort.

Christoph Schösswendter, der den Medizincheck bereits erfolgreich absolviert hat und bereits heute Nachmittag mit den Violetten trainierte, erklärt: „Ich bin sehr froh, dass es jetzt geklappt hat. Für mich ist das eine unfassbar tolle Möglichkeit, die man mir bei einem so großen Klub wie der Austria bietet. Aufgrund der Umstände ist es für beide Seiten eine sehr interessante Konstellation.“

Der baumlange Innenverteidiger weiß um die Ansprüche und Erwartungen, die ihn in Favoriten erwarten. „Ich weiß, was auf mich zukommt, kenne von gemeinsamen Admira-Zeiten ja auch einige aktuelle Spieler sehr gut. Ich denke, dass ich mit meiner Erfahrung vor allem den jüngeren Spieler weiterhelfen und mit Tipps versorgen kann. Ich freue mich auf diese Aufgabe."

Foto: FK Austria Wien