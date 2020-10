Seit dem 6. Oktober ist das Transferfenster in Österreich geschlossen. Dennoch hatte der SK Sturm Graz zuletzt den Plan, Emeka Eze von der Gehaltsliste zu bekommen und diesen ins Ausland zu transferieren. Wie die Kronen Zeitung berichtet, wäre dies auch fast gelungen. Allerdings nur fast, denn die Nigerianer dürfte einem Wechsel nicht zugestimmt haben.

Schicker: "Habe Emeka eingebläut, dass er nicht zum Zug kommen wird"

Wie Sturm-Sportchef Andreas Schicker bestätigt, wollte der kroatische Erstligist NK Istra den 24-jährigen Stürmer unbedingt verpflichten. Istra hätte sich "sehr bemüht", so Schicker gegenüber der Krone. Doch Eze hat dem Last-Minute-Transfer (das Transferfenster in Kroatien schloss am gestrigen Montag) nicht zugestimmt.

"Dabei habe ich Emeka in vielen Gesprächen nochmals eingebläut, dass er bei uns nicht mehr zum Zug kommen wird", hadert Schicker. Warum der nigerianische Stürmer einem Wechsel dennoch nicht zugestimmt hat, weiß der Sportchef der Grazer nicht. "Offenbar waren die Erfahrungen, die er in der Türkei gemacht hat, so schlecht, dass er jetzt nicht woanders hinwollte", vermutet Andreas Schicker.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller