Am Donnerstag steht für den LASK der Europa-League-Kracher gegen den englischen Topklub Tottenham Hotspur an. In der englischen Hauptstadt werden die Linzer Athletiker mit einem brandneuen Europacup-Dress auflaufen, das die Oberösterreicher heute Abend präsentierten. Das Heimtrikot ist weiß mit je einem schwarzen und roten Längsstreifen. Auswärts treten die Linzer in rosa auf.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media